Mit diesem Schritt würden sie einen über die letzten acht Jahre angelegten strategischen Prozess abschliessen und stabile Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung von CH Media schaffen, lässt sich CEO Michael Wanner in einer Mitteilung zitieren. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Florian und Anna übernahm Michael Wanner das Familienunternehmen Ende 2025 von Vater und Verleger Peter Wanner.