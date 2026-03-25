«Für meinen Vater schliesst sich ein Kreis: Das Unternehmen ist wieder vollständig im Familienbesitz, das macht die Übergabe an die nächste Generation sicher etwas leichter.» Die Transaktion sei solide finanziert, hielt Michael Wanner fest. Einen substanziellen Teil der Finanzierung habe man durch den Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Immobilien sichergestellt. Den Rest finanziere man über den laufenden Cashflow.