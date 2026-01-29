Für 2026 rechnet das Management mit einem Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei 11,50 bis 11,90 US-Dollar erwartet, was in der Mitte einem Anstieg um 2,4 Prozent entspricht. Analysten hatten hier im Schnitt mehr erwartet. Im laufenden ersten Quartal soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.