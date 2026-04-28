Für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen seine Ziele. So geht das Management von einem Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 11,50 bis 11,90 Dollar erreichen, was in der Mitte einem Anstieg um 2,4 Prozent entspricht. Im zweiten Quartal soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zulegen./mne/stw/jha/