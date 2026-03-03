Die wenigen Dutzend «Glücklichen», die in den letzten Stunden einen Flug nehmen konnten, seien von Abu Dhabi aus gestartet, hiess es. Die meisten anderen warten in Hotels. Die Abflüge erfolgten gegebenenfalls mit kommerziellen Flügen. Das sei jedoch sehr komplex, so Jenni. Es seien mehrere Genehmigungen erforderlich und es müssten Zeitfenster (Slots) beschafft werden. «Wir verstehen, dass dies für die Betroffenen sehr frustrierend ist.»