Einige Dutzend Schweizerinnen und Schweizer hätten Anfang dieser Woche mit einem kommerziellen Flug die Region verlassen können. Das erklärte die Direktorin für konsularische Angelegenheiten im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Marianne Jenni, am Dienstag bei einer improvisierten Pressekonferenz vor dem Bundeshaus.
Aber man müsse Geduld haben und davon ausgehen, dass der Luftraum noch eine Weile geschlossen bleibt. «Wir arbeiten intensiv mit Swiss zusammen, um Lösungen zu finden», erklärte sie. Die Schweiz verfüge über keine eigenen Transportflugzeuge, die für organisierte Ausreisen eingesetzt werden könnten.
Die Schweiz engagiert sich auch im Rahmen einer internationalen Gruppe, um gestrandeten Reisenden zu helfen. Das EDA stellt ihnen eine spezielle «Travel Admin»-Plattform zur Verfügung, auf der sie sich für einen Flug anmelden können, und hat eine Hotline eingerichtet.
Den lokalen Behörden folgen
Die gestrandeten Reisenden werden aufgefordert, in erster Linie den lokalen Behörden zu folgen. Betroffene Touristen können sich auch an die Schweizer Vertretungen vor Ort wenden.
Die wenigen Dutzend «Glücklichen», die in den letzten Stunden einen Flug nehmen konnten, seien von Abu Dhabi aus gestartet, hiess es. Die meisten anderen warten in Hotels. Die Abflüge erfolgten gegebenenfalls mit kommerziellen Flügen. Das sei jedoch sehr komplex, so Jenni. Es seien mehrere Genehmigungen erforderlich und es müssten Zeitfenster (Slots) beschafft werden. «Wir verstehen, dass dies für die Betroffenen sehr frustrierend ist.»
Einige Fluggesellschaften haben gemäss einer Medienmitteilung des EDA den kommerziellen Luftverkehr in sehr eingeschränktem Umfang am Dienstag wieder aufgenommen. Die Airlines würden die Passagiere, die auf den entsprechenden Flügen gebucht sind, direkt über Wiederaufnahmen, Umbuchungsoptionen oder Anpassungen informieren.
Die Fluggesellschaft Swiss hat am Dienstag mitgeteilt, dass sie ihre Flüge nach Dubai bis und mit 6. März annuliere. Für die Destination Tel Aviv gilt dies bis frühestens 8. März.
mk/
(AWP)