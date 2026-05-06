Neben Öl und Gas haben sich in den vergangenen Monaten nahezu alle Metalle erheblich verteuert. Nach Berechnung der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) haben die Rohstoffpreise auf den Weltmärkten fast wieder ihr Rekordhoch von 2021 erreicht. Das teilte der Verband in München mit. «Der Iran-Krieg befeuert diese Entwicklung zusätzlich», sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. «Kaum eine Branche bleibt von den Preissteigerungen unberührt.»