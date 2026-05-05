In den wenigen Fällen, in denen Zivildienstpflichtige mit Restdiensttagen entlassen wurden, ist dies laut dem Bund zu zwei Dritteln auf einen bewilligten Auslandsurlaub oder eine Dienstbefreiung wegen einer unentbehrlichen, beruflichen Tätigkeit zurückzuführen. Beim restlichen Drittel konnte die Dienstpflicht teilweise über längere Zeit nicht durchgesetzt werden - etwa aus gesundheitlichen Gründen, wegen unbekannten Aufenthalts oder weil Einsätze trotz disziplinarischer und gegebenenfalls strafrechtlicher Massnahmen pflichtwidrig nicht angetreten wurden.