Abgekoppelt von der positiven Entwicklung ist weiterhin der US-Autobauer Tesla . Während die chinesische Konkurrenz in Deutschland mit ihren Elektromodellen immer mehr Fuss fasst, ist der Absatz von Tesla-Fahrzeugen den KBA-Daten zufolge auch im August stark zurückgegangen. Lediglich rund 1.400 Fahrzeuge wurden hierzulande neu zugelassen. Das waren fast 40 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im bisherigen Jahresverlauf gingen die Tesla-Neuzulassungen gar um 56 Prozent zurück.