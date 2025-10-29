Trotz unveränderter Bedrohungslage messen die KMU der Cybersicherheit gleichzeitig weniger Bedeutung bei. Nur noch 40 Prozent planen, ihre Sicherheitsmassnahmen in den nächsten ein bis drei Jahren zu erhöhen. 2024 waren es noch knapp die Hälfte. Bei 28 Prozent der Unternehmen hat das Thema Cybersicherheit sogar keine Priorität mehr - ein deutlicher Anstieg gegenüber 18 Prozent im Vorjahr.