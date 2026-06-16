Drohnen und Scharfschützen geplant

In einem Bericht des Senders Fox News, den der FBI-Chef teilte, hiess es unter Berufung auf Behördenmitarbeiter, dass bei dem mutmasslichen Anschlag mit Sprengstoff beladene Drohnen eingesetzt werden sollten. Damit sollten Gebäude in der Umgebung getroffen werden, um eine Evakuierung der Veranstaltung zu erzwingen und die Teilnehmer in Richtung einer Gruppe von Scharfschützen zu treiben. Im Anschluss sei geplant gewesen, den Eingang des Weissen Hauses zu stürmen, hiess es.