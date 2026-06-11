Pistorius hatte am Dienstag gesagt, dass ihn das FCAS-Scheitern sehr schmerze, eine Einigung aber auch aus seiner Sicht nicht mehr möglich war. «Sowohl Friedrich Merz als auch ich haben mit Dassault und mit Airbus gesprochen, intensiv, bilateral, multilateral. Macron hat es seinerseits versucht. Die entscheidenden Hürden konnten nicht genommen werden oder sollten nicht genommen werden von der Industrie.» Am Verhältnis zu Frankreich ändere das Scheitern nichts. «Das war ein ambitioniertes, grosses europäisches Projekt, das an der Realität jetzt zerschellt. Damit müssen wir leben. An dem Verhältnis zu Frankreich ändert das gar nichts.»/nif/DP/men