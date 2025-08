Portmann bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung vom Samstag bei Blick Online. Die F-35-Kampfjets seien nun wieder zu einem politischen Geschäft geworden, so Portmann dort. In der aktuellen Lage könne man nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert. Einen Tag zuvor war die US-Zollentscheidung von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz bekannt geworden.