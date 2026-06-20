Die bisherige Strategie der Verdichtung nach innen reiche nicht aus, sagte die St. Galler Nationalrätin. Neben einer besseren Nutzung bestehender Bauzonen brauche es auch die Möglichkeit, wieder neues Bauland auszuscheiden. «Wir sollten Land einzonen», sagte Vincenz-Stauffacher. Die FDP-Politikerin betonte, es gehe dabei nicht darum, die Schweiz zu «zubetonieren». Vielmehr sollten Kantone und Gemeinden wieder mehr Spielraum bei der Ausscheidung neuer Bauzonen erhalten.