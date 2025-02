Die FDP warnten unter anderem vor der Juso-Erbschaftssteuerinitiative. Damit zielen SP und Juso nach Ansicht der FDP auf die erfolgreichsten Schweizer Familienunternehmen. Doch so würden der Schweiz bis zu 3,7 Milliarden Franken an Steuern verloren gehen. Zudem sei mittlerweile klar, dass schon 2026 die AHV in die roten Zahlen gerate. Dem wichtigsten Sozialwerk fehlten weitere 5 Milliarden Franken.