Trump, designierter Präsidentschaftskandidat der Republikaner, war am Samstag bei einer Wahlkampfkundgebung im US-Staat Pennsylvania angeschossen worden. Trump wurde dabei am Ohr verletzt. Ausser dem mutmasslichen Schützen starb laut Behörden auch ein Zuschauer, zwei weitere wurden schwer verletzt. Der Attentäter wurde von Sicherheitsbeamten getötet. US-Präsident Joe Biden sowie andere Politiker in aller Welt reagierten entsetzt und wandten sich gegen jegliche Form von Gewalt in der Politik.