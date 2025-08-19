Mühlemann und Vincenz-Stauffacher

Gemäss seinen bisherigen öffentlichen Aussagen zeigt der Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann Lust auf das Präsidentenamt. Der 46-Jährige sitzt seit eineinhalb Jahren in der kleinen Kammer und hat sich dort einen Namen gemacht. Gegenüber Radio SRF erklärte er, eine Kandidatur hänge davon ab, wie ihn sein Umfeld unterstütze und ob das Parteiamt zeitlich vereinbar wäre mit anderen Aufgaben.