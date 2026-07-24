Damit die Schweiz wettbewerbsfähig bleibe, müsse sie auf neue Steuern im Inland verzichten, so die Partei. So stellte sie sich wiederholt gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte, über die das Schweizer Stimmvolk im November abstimmen wird. Der Bund habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem.