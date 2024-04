Fed-Chef Jerome Powell hat angesichts der anhaltend hohen Inflation in den USA die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen gedämpft. «Die jüngsten Daten haben uns eindeutig keine grössere Zuversicht vermittelt», sagte Powell am Dienstag in Washington mit Blick auf die jüngsten Inflationsdaten. Sollte die Inflationsrate dauerhaft höher bleiben, würde die Notenbank so lange wie nötig auf eine strenge Geldpolitik setzen, so Powell. Die neuen Zahlen machten deutlich, dass es länger als erwartet dauern könnte, bis die Zuversicht erreicht sei, eine Zinswende einzuleiten.