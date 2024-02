US-Notenbankchef Jerome Powell hat sich erneut gegen eine baldige Zinssenkung in den USA ausgesprochen. Die Gefahr eines zu schnellen Zinsschritts bestehe darin, «dass der Job noch nicht ganz erledigt ist», sagte Powell in einem am Sonntagabend vom US-Fernsehsender CBS ausgestrahlten Interview, das bereits am Donnerstag aufgezeichnet worden war. Es sei am klügsten, sich mit dem Zinsschritt noch etwas Zeit zu lassen, bis weitere Daten einen nachhaltigen Rückgang der Inflation auf den Zielwert von zwei Prozent bestätigten.

05.02.2024 09:20