In den Vereinigten Staaten könnte der Leitzins nach Aussage des US-Notenbankchefs bald sinken. «Eine Zinssenkung bei der September-Sitzung könnte anstehen», sagte Jerome Powell am Mittwoch in Washington bei der Pressekonferenz anlässlich der Notenbank-Entscheidung. Voraussetzung sei, dass die Inflation weiter sinke und die Lage am Arbeitsmarkt es erlaube. Die Daten hätten sich zuletzt in die richtige Richtung bewegt. Im geldpolitischen Ausschuss gebe es die Einschätzung, dass man sich auf eine Zinssenkung hin bewege.