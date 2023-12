Die Währungshüter versuchen, mit höheren Zinsen den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen und die Inflation in den Griff zu bekommen. Daher haben die Investoren gehofft, dass der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag die in vorläufigen Daten sichtbare Abkühlung bestätigt und die Fed zu baldigen Zinssinkungen bewegt.