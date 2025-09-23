Der von US-Präsident Donald Trump ausgewählte neue Gouverneur der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed), Stephen Miran, hat sich für einen Leitzins «im mittleren Zwei-Prozent-Bereich» ausgesprochen. Er sei der Meinung, das sei der angemessene Leitzins, «fast zwei Prozentpunkte niedriger als die derzeitige Politik», sagte Miran am Montag in einer Rede vor dem Economic Club of New York, einer gemeinnützigen Organisation.