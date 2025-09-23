Die Fed hatte den Leitzins vergangene Woche um 0,25 Punkte auf eine Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent gesenkt; es war die erste Senkung in diesem Jahr. Trump hatte einen Zinsschnitt um drei Prozentpunkte verlangt, um Kredite billiger zu machen und Investitionen in den USA anzukurbeln.
Miran hatte bei der Sitzung des zuständigen Geldmarktausschusses der Fed als einziger Verantwortlicher eine deutlichere Leitzinssenkung um 0,5 Punkte gefordert. Am Montag sagte er in New York, er halte die Zinspolitik der Fed für zu restriktiv. Damit «riskieren wir unnötige Entlassungen und höhere Arbeitslosigkeit».
Miran hatte erst kurz vor der Sitzung den Amtseid als Mitglied des Fed-Gouverneursrats abgelegt. Der US-Senat hatte ihn mit der Mehrheit von Trumps Republikanern bestätigt. Er ist vorerst nur bis 31. Januar Mitglied der Fed, weil er einen vakant gewordenen Posten übernommen hat.
Seinen Posten als Wirtschaftsberater des Präsidenten lässt Miran vorerst nur ruhen. Er gilt unter anderem als Befürworter von Trumps aggressiver Zollpolitik. Dazu sagte er am Montag, «relativ kleine Veränderungen bei den Preisen einiger Güter» hätten «ein Mass an Besorgnis ausgelöst, das ich für unangemessen halte».
