Zu Beginn der Woche war es an den Finanzmärkten zu heftigen Kursturbulenzen gekommen. Vor allem an den Aktienmärkten kam es zu Kurseinbrüchen, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli überraschend schwach ausgefallen war und an den Märkten Rezessionssorgen geschürt hatte. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse wird an den Finanzmärkten fest mit einer Zinssenkung der Fed im September gerechnet.