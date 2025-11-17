Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Philip Jefferson, hat auf mögliche Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hingewiesen. In einer Rede bei der regionalen Notenbank von Kansas City sagte er am Montag laut Redetext, dass die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung in den vergangenen Monaten gestiegen seien. Gleichzeitig machte Jefferson aber auch deutlich, dass die Risiken für die Inflation aufwärts gerichtet seien.