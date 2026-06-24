Bei der neuen Prognose klammert Fedex das hauseigene Frachtgeschäft aus. Entsprechend war zunächst unklar, inwieweit Analysten dies in ihren Prognosen berücksichtigt hatten. Fedex hatte vor Kurzem angekündigt, sich von seiner Frachtsparte zu trennen. Das Unternehmen hat ein umfangreiches Sparprogramm hinter sich und stellt sein Geschäftsjahr auf das Kalenderjahr um. Das abgelaufene Geschäftsjahr endete am 31. Mai.