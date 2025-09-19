Der US-Logistik-Konzern Fedex ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. In den drei Monaten bis Ende August stieg der Umsatz stieg von 21,6 Milliarden auf 22,2 Milliarden US-Dollar (rund 18,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Memphis mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von 1,2 auf 1,3 Milliarden Dollar. Dabei profitierte der DHL -Konkurrent von einem robusten Inlandspaketgeschäft sowie Kostensenkungen. Analysten hatten im Vorfeld mit weniger gerechnet.