Der US-Logistikkonzern Fedex will sein Frachtgeschäft Fedex Freight abspalten und separat an die Börse bringen. Das Geschäft mit den grösseren Frachten soll in den kommenden 18 Monaten eigenständig werden, wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss in Memphis (Tennessee) mitteilte.