Die weltweit geringeren Volumen habe Fedex nur teilweise etwa durch Einsparungen ausgleichen können, teilte das Unternehmen weiter mit. Fedex-Chef Raj Subramaniam greift seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr bei dem US-Logistikkonzern durch. So will der Konkurrent der Deutschen Post seine beiden bislang getrennten Zustellnetze in der Luft und auf dem Land zusammenfassen. Bis 2025 sollen so vier Milliarden US-Dollar eingespart werden.