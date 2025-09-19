Die US-Regierung hatte am 2. Mai die «de minimis»-Ausnahmen für Pakete aus China und Hongkong aufgehoben. Auf diese Sendungen entfielen etwa drei Viertel der rund 1,4 Milliarden Pakete, die im Rahmen des Programms jährlich in die Vereinigten Staaten gelangten. Dabei geht es um Sendungen mit einem Wert von unter 800 Dollar, die zollfrei in die USA kommen konnten.