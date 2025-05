Dieses Prinzip kenne Italien, sagte die Chefin des Bundesamts für Polizei (Fedpol) in dem am Sonntag veröffentlichten Interview. Bei einem Verdacht muss demnach bewiesen werden, dass das Geld aus legalen Quellen stammt. Andernfalls fliesse das Geld an die Staatskasse. Auf die Frage, ob sie das auch in der Schweiz einführen wolle, antwortete die Fedpol-Chefin: «Wir prüfen laufend, welche Änderungen auf Gesetzesebene die operative Arbeit effizienter gestalten könnten.»