Medial trat della Valle vorwiegend in Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Mafia in Erscheinung. Vor Wochenfrist sagte sie in der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ), dass die Mafia definitiv in der Schweiz angekommen sei. Wie viele Zellen es gibt, wisse das Fedpol nicht. Die heutigen Polizeiressourcen reichten nicht aus für eine effektive Bekämpfung der organisierten Kriminalität.