Nach dem VW -Werk in Zwickau drosselt VW auch in Emden die E-Auto-Produktion. An diesem Donnerstag, am Freitag und am kommenden Montag ruhe die Montage der Elektromodelle ID.4 und ID.7, sagte eine Werkssprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Grund seien auch hier fehlende Elektromotoren. Die Produktion der Verbrennermodelle Passat und Arteon laufe aber unverändert weiter. «Das betrifft nur die Elektro-Autos.»

09.11.2023 17:36