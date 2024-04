Beim Chemiekonzern BASF stehen wegen einer juristischen Hängepartie Jobs im finnischen Harjavalta auf dem Spiel. Aufgrund fehlender Genehmigungen für den Betrieb zieht der Dax-Konzern die unbefristete Freistellung aller dort Beschäftigten in Betracht, wie er am Donnerstag in Ludwigshafen mitteilte. In Harjavalta will BASF Vorprodukte für Batterien produzieren, doch die Genehmigungsverfahren zur Inbetriebnahme der Anlage ziehen sich seit Jahren hin.