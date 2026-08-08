«Man denkt natürlich schon an Berlin», sagte eine Besucherin der Street Parade beim Anblick der wuchtigen Zufahrtssperren auf der Bahnhofstrasse, die auf beiden Seiten von schwer bewaffneten Polizisten flankiert wurde. «Angst habe ich hier in Zürich aber keine.» Als kurze Zeit später ein Knall ertönte - es war lediglich ein Champagnerkorken - drehten sich dennoch auffällig viele Leute rasch in die Richtung des Geräuschs um.