Spaniens konservativer Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo ist auch im zweiten Wahlgang im spanischen Parlament nicht zum neuen Regierungschef gewählt worden. Für den 62-jährigen Vorsitzenden der Volkspartei (PP) stimmten am Freitag 172 Abgeordnete, 177 aber gegen ihn. Eine Stimme wurde als ungültig gewertet, weil ein Abgeordneter bei der namentlichen Abstimmung zunächst «Ja» geantwortet hatte, sich dann aber korrigierte und «Nein» sagte. Damit entsprach das Ergebnis in etwa dem vom ersten Versuch am Mittwoch.

29.09.2023 14:44