«Die Schwäche in Europa im ersten Halbjahr hatten wir in diesem Ausmass nicht antizipiert», sagte Feintool-Chef Torsten Greiner am Mittwoch an einer Medienkonferenz zu den Halbjahreszahlen. Die Automobilhersteller in Europa seien nach wie vor verunsichert und würden Programme verschieben, streichen oder reduzieren. Dies habe unter anderem zum Umsatzrückgang von 13 Prozent auf 390 Millionen Franken geführt. Die Unsicherheit dürfte auch in den kommenden Monaten anhalten.