Der Automobilzulieferer Feintool hat in China einen Auftrag an Land gezogen. Das Unternehmen beliefert künftig einen «führenden Hersteller von Brennstoffzellen» mit sogenannten Bipolarplatten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Name des Auftraggebers und das Volumen werden nicht genannt.