Stellenabbau und Ergebnisbelastung

Insgesamt fallen der Neuausrichtung rund 200 der bislang 450 Stellen in den beiden Werken zum Opfer. Dieser Abbau stehe aber noch unter Vorbehalt der Beteiligung der Arbeitnehmervertretungen. Es sei eine «sozialverträgliche Umsetzung der Verlagerung» geplant. Auch das Feintool-Werk in Jessen sei zudem «von der Neuausrichtung betroffen», jedoch in geringerem Ausmass.