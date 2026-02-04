Detailhandel unter Druck

Rückläufig entwickelte sich vor allem der Detailhandel, wo der Umsatz auf Jahressicht um 6 Prozent abnahm. Bis Ende Oktober habe sich das Geschäft stabil entwickelt, schreibt die Gruppe dazu. In den letzten beiden Monaten habe sich jedoch ein Lieferstopp an die Migros-Gruppe mit ihren Denner- und Migrolino-Filialen negativ ausgewirkt.