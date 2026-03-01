Auch hierzulande setze man neben Bier verstärkt auf Softdrinks sowie alkoholfreie und alkoholarme Varianten. «Wir müssen für jede soziale Situation ein anderes Bier erfinden», sagte Poulsen. «Früher gab's vielleicht das Pub um die Ecke, und das war's. Heute sind die Möglichkeiten enorm. Und an jedem Anlass haben sie vielleicht das Bedürfnis nach einem anderen Bier.»