In Bezug auf Bio-Produkte schlug der Präsident von Bio Suisse, Urs Brändli, in einem ebenfalls am Montag erschienenen Interview andere Töne an. «Für den Bio-Sektor hätte ich überhaupt keine Angst», sagte der Präsident des Dachverbands der Schweizer Biobäuerinnen und Biobauern zur «Neuen Zürcher Zeitung». Das Knospe-Label des Verbands werde auch an ausländische Produkte vergeben. In den USA gebe es aber keinen Knospe-zertifizierten Betrieb.