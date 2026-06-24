Heiniger wird damit Nachfolger von Pierre-André Geiser, der seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrats war und seit 2015 als Präsident im Gremium sass. Rund 300 Delegierte und Gäste versammelten sich laut einer Mitteilung vom Mittwoch im Kursaal Bern zur 33. ordentlichen Delegiertenversammlung und stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Nominiert wurde Heiniger bereits im April 2025.