Sie erachten den generellen Anteil an der Lohnerhöhung von 0,1 Prozent als zu tief. Die Gewerkschaften kritisieren zudem die tiefen Mindestlöhne bei Fenaco. Die Anhebung der Mindestlöhne um 50 Franken im Bereich Lebensmittelindustrie ab 2027 beziehungsweise um 100 Franken in den übrigen Bereichen ab 2026 sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch ungenügend, da die Mindestlöhne heute mit 4000 Franken unter dem vom Bundesamt für Statistik definierten Tieflohn lägen.