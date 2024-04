Per 1. Juli 2025 wird Feitknecht die operative Leitung der Genossenschaft und auch der Division Unternehmensentwicklung übernehmen, wie das Unternehmen am Freitagnachmittag mitteilte. Feitknecht ist Jahrgang 1983 und seit 2018 bei der Genossenschaft tätig. Zuletzt leitete er das Departement Pflanzenbau. Bevor er zur Fenaco stiess, war er während zehn Jahren bei Syngenta in verschiedenen Führungspositionen in der Schweiz, Spanien sowie Süd- und Mittelamerika tätig.