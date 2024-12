Buser (Jg. 1966) stiess 2013 zur Genossenschaft und leitete zunächst die Informatik. 2014 wurde er als Leiter des Departements Informatik/Logistik Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Er blicke auf zwölf erfolgreiche Dienstjahre zurück, in denen er sich für die Weiterentwicklung der Gruppe eingesetzt habe, hiess es am Freitag in einem Communiqué.