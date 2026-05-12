Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Nettoerlös leicht um 1,1 Prozent auf 7,21 Milliarden Franken, wie Fenaco am Dienstag mitteilte. Es ist der dritte Umsatzrückgang in Folge. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg dagegen um 3,2 Prozent auf 110,6 Millionen Franken. Die EBIT-Marge lag wie im Vorjahr bei 1,5 Prozent. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich weiter auf 66,5 Prozent nach 65,6 Prozent im Vorjahr.