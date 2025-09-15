Verkäuferin war die Schweizer Erbo Gruppe, die sich strategisch auf ihr Sprühtechnologie- und Feed-Additive-Geschäft fokussieren will, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.
Zum Kaufpreis machten die Parteien keine Angaben. Fenaco kündigte an, Rolli-Pet als eigenständige Tochtergesellschaft weiterzuführen und alle rund 50 Arbeitsplätze zu erhalten. Der Markt für Tierfutter und Tiergesundheit in der Schweiz sowie international entwickelt sich laut Fenaco «vielversprechend» und verzeichne solide Wachstumsraten, hiess es.
Rolli-Pet wurde 1999 gegründet und gilt als eine der führenden Herstellerinnen von Wildvogelfutter in Europa. Das Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Hargelsberg beliefert zahlreiche europäische Märkte, unter anderem auch die Landi-Läden in der Schweiz. Die Produkte werden sowohl unter Kundenmarken als auch unter der eigenen Marke Peddy vertrieben.
Der designierte Leiter der Division Agrar, Markus Hämmerli, sprach von einer optimalen Ergänzung zum bestehenden Geschäft mit Tierfutter. Synergien erwartet die Genossenschaft insbesondere in der internationalen Rohwarenbeschaffung sowie beim grenzüberschreitenden Wissenstransfer.
(AWP)