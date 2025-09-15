Rolli-Pet wurde 1999 gegründet und gilt als eine der führenden Herstellerinnen von Wildvogelfutter in Europa. Das Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Hargelsberg beliefert zahlreiche europäische Märkte, unter anderem auch die Landi-Läden in der Schweiz. Die Produkte werden sowohl unter Kundenmarken als auch unter der eigenen Marke Peddy vertrieben.