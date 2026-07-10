Wie ein Experte den Zwischenfall erklärt

«Eigentlich kommt so etwas sehr selten vor», sagte der emeritierte Professor für Luftfahrtelektronik, Harald Hanke, der Deutschen Presse-Agentur zu dem Zwischenfall. Der ehemalige Pilot erklärt das Phänomen mit dem grossen Druckunterschied zwischen dem Kabineninnenbereich und dem Aussenbereich des Flugzeugs. Die Passagierkabine werde im Flug auf einem für Menschen erträglichen Luftdruck gehalten, der in grosser Höhe deutlich über dem der Umgebungsluft liegt. «Wenn in der Kabine nun plötzlich ein grosses Loch entsteht, gleicht sich der Druck schlagartig aus», sagt Hanke.