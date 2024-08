Betriebsgewinn mehr als verdreifacht

Dieser Steigflug trieb den Gewinn überproportional in die Höhe: Der Betriebsgewinn EBIT schoss von 22 Millionen Franken im 2022 auf 71 Millionen Franken im vergangenen Jahr hoch, wie Airline-Chef Bernd Bauer am Rande einer Medienkonferenz am Flughafen Zürich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP sagte.