Zwischen den Sprachregionen gibt es grosse Unterschiede. In der italienischsprachigen Schweiz sassen die Menschen im vergangenen Jahr täglich 146 Minuten vor dem Fernseher, in der Romandie 123 und in der Deutschschweiz 104. Im Landesdurchschnitt sank der Fernsehkonsum im Vergleich zum Vorjahr um neun auf 111 Minuten pro Tag.